Elenoire Casalegno, l’annuncio che spiazza i fans: “E’ tutto finito”

In questo sabato d’aprile è arrivato l’annuncio ufficiale: il matrimonio tra Elenoire Casalegno e Sebastiano Lombardi, direttore di Rete4, è finito.

ELENOIRE CASALEGNO, MATRIMONIO FINITO CON SEBASTIANO LOMBARDI

La notizia era nell’aria ma solo oggi è arrivato l’annuncio ufficiale. Attraverso una nota diffusa attraverso le agenzie di stampa, Elenoire Casalegno ha ufficialmente annunciato la separazione da Sebastiano Lombardi.

“Dopo due anni e nove mesi il mio matrimonio è finito. Ci sono momenti in cui preferirei restare in silenzio, tutelando la mia privacy, e quella delle persone a me care. Purtroppo, non sempre è possibile. Negli ultimi mesi molto si è detto, romanzato, ma la verità, dolorosa, non si trova in superficie, dimora nello strato più profondo della nostra intimità. Ogni scelta della mia vita è stata dettata dal cuore, e così anche il mio matrimonio. Avrei sperato non fosse questo l’epilogo, ma accetto ciò che la vita mi propone, anche i momenti di sofferenza, perché insieme ad essi, ci sono ricordi di gioia e felicità. L’unica certezza che rimane è l’affetto che continuerò a provare per colui che è stato mio marito”, ha dichiarato la speaker radiofonica.

Nonostante il momento difficile, Elenoire Casalegno non perde il suo sorriso e trova conforto nell’affetto dei suoi tantissimi fans.