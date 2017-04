Eleonora Daniele e il dolore per la morte del fratello: “Con lui ho perso un figlio”

Eleonora Daniele ha perso il fratello Luigi due anni fa ma, ancora oggi, il dolore è davvero tanto. Ai microfoni di Vanity Fair, la conduttrice ha aperto il suo cuore raccontando la sua sofferenza e il desiderio di una famiglia tutta sua.

ELEONORA DANIELE, LA MORTE DEL FRATELLO E IL DESIDERIO DI UN FIGLIO

Il fratello di Eleonora Daniele era affetto da autismo. Molte mamme credono che sia provocato dal vaccino. Eleonora che ha vissuto da vicino la malattia, parla così: “Alle mamme che hanno paura di vaccinare i loro bambini vorrei dire che il vaccino non c’entra nulla con l’autismo. E lo dico io che sono cresciuta con un fratello autistico. I vaccini salvano la vita”.

“Con mio fratello Luigi accanto sono maturata tanto perché ho imparato a vedere la sofferenza in modo diverso, fin da bambina. È stata un’esperienza forte. Abbiamo passato insieme metà della vita. Io oggi ho quarant’anni, lui ne aveva quattro più di me. Sono la più piccola di quattro figli e quando le mie sorelle maggiori hanno cominciato a lavorare, ad essere indipendenti, con Luigi c’ero io, sono cresciuta con lui“, ha dichiarato la conduttrice.

Il dolore per la morte di Luigi non passerà mai: “È un dolore che non mi abbandona mai, è troppo. È stato diverso anche dalla morte di mio padre. Quando perdi un genitore anziano è un conto, con Luigi ancora mi chiedo “perché”. Con lui ho perso un figlio”.

Infine, Eleonora Daniele ha svelato di sognare un figlio: “Penso tanto a una famiglia tutta mia. A un figlio soprattutto, quest’anno compirò 41 anni, è il momento. Penso anche al matrimonio, ma con meno urgenza. Convivo da quattro anni e non sento la necessità di dire sì. Per un figlio invece è diverso, lo desidero tanto. Dare la vita a un’altra persona… ritornerà un piccolo spiraglio di bellezza”.