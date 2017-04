Eva Grimaldi sotto shock: “Ha aspettato che tornassi dall’Isola e poi se n’è andata”

Aveva parlato di lei all’Isola dei Famosi, per lei aveva riso e pianto dal lontano Honduras e non vedeva l’ora di tornare in Italia per riabbracciarla. Peccato che, una volta a casa, abbia dovuto dirle addio.

Eva Grimaldi, che soltanto pochi giorni fa si commuoveva per la lettera scrittale dalla mamma e per il cappellino che aveva fatto a maglia per lei mentre si trovata sull’Isola, ha fatto in tempo a rientrare in Italia per riabbracciarla un’ultima volta prima che la donna che le aveva dato la vita perdesse la sua.

“Mi ha insegnato a vivere, ad essere felice, a credere nei sogni. A piangere quando era necessario, a correre quando ne avevo la forza – ha scritto su Facebook Eva Grimaldi annunciando la morte della madre – Ho sempre considerato mia Mamma il mio Eroe preferito, quello che si legge nei libri o nei copioni. Ho sempre ammirata per la sua capacità di essere Donna, Madre, Amica e Compagna. E, nonostante ogni difficoltà, non mi ha mai negato la cosa più importante: l’Amore. Mi ha aspettata: ha aspettato che tornassi dal viaggio per intraprenderne uno Lei.

Ha atteso, nella sua immensa bontà e gentilezza, che ogni cosa tornasse in ordine. Mi ha abbracciata, per l’ultima volta, e poi, con delicatezza, è partita. Mamma, grazie di cuore. Mamma, buon viaggio. Tua Figlia, Milva”.

Un ultimo straziante saluto alla donna più importante della sua vita che ha molto commosso i suoi fan, che si sono dimostrati affettuosi e solidali con la loro beniamina.