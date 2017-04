Milly Carlucci, colpo basso a Maria De Filippi: “Ecco cosa farà Morgan a Ballando con le stelle”

Milly Carlucci ha colto la palla al balzo: nella sera in cui, alla guida della squadra bianca di Amici 2017 debutta Emma Marrone come coach dopo l’addio di Morgan, la conduttrice di Ballando con le stelle ha deciso di chiamare proprio nella sua trasmissione Marco Castoldi.

MILLY CARLUCCI, ECCO PERCHE’ HA CHIAMATO MORGAN

Ogni sabato sera, Milly Carlucci e Maria De Filippi si sfidano nella gara degli ascolti. Se con C’è posta per te, Maria De Filippi porta sempre a casa la vittoria, con Amici 2017, è una sfida più avvincente trattandosi quasi di un testa a testa. Cosa succederà domani dopo la puntata odierna di Ballando con le stelle e Amici 2017?

Difficile fare pronostici dal momento che, su Raiuno, ci sarà proprio Morgan e su canale 5 Maria De Filippi darà il via ad una fase senza polemiche del serale di Amici 2017, ma cosa farà Morgan nel programma di Raiuno. Come svela Velvet, ai microfoni de La Vita in diretta, Milly Carlucci ha rivelato che racconterà la sua verità.

Anche a Ballando con le stelle, dunque, si parlerà di Amici. Una scelta, quella di Milly Carlucci, che sta scatenando accese polemiche sui social. Nel frattempo, proprio Morgan è tornato ad attacare Amici e Maria De Filippi con nuove rivelazioni su quanto accaduto.