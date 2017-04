Morgan, nuovo attacco choc ad Amici e Maria De Filippi

Morgan torna ad attaccare Maria De Filippi e Amici. L’ex coach della squafra bianca del serale di Amici 2017 che questa sera sarà ospite di Ballando con le stelle, ha rilasciato nuove rivelazioni sulla sua avventura nel talent show di canale 5.

MORGAN, NUOVE RIVELAZIONI SU AMICI E MARIA DE FILIPPI

Ai microfoni del settimanale Di Più, Morgan ha rilasciato nuove dichiarazioni su Amici e su Maria De Filippi: “Non riuscivo a passare abbastanza tempo con i miei ragazzi, mi dicevano sempre che non erano disponibili” – ha raccontato Morgan che poi aggiunge – “Maria e i suoi autori vogliono controllare tutto e tutti. Costruire il programma secondo i loro gusti e le indicazioni delle case discografiche”.

Morgan ha poi svelato cos’è successo al termine della quarta puntata, l’ultima che lo ha visto alla guida della squadra bianca: “Pur avvertendo un clima ostile ho continuato. Finita la quarta puntata, ho chiesto per iscritto di trascorrere un’ora al giorno con ognuno dei miei allievi. Ma una delle collaboratrici di Maria mi ha risposto che non era possibile”.

Infine, Morgan ha raccontato del tentativo degli autori di affiancargli Emma Marrone, oggi coach al suo posto: “Io sono scoppiato a ridere, ho risposto: “Parliamone quando avrà pubblicato più dischi di me” ha spiegato. “Ora gli allievi mi attaccano perché sono manipolati. Ma da quando in qua in una scuola viene cacciato il maestro e non l’allievo? I ragazzi sono trattati come merce per il mercato discografico, schiavi. Nessuno è interessato alla loro crescita”, ha concluso.