La bellissima fitness blogger americana che nasconde un disgustoso (per alcuni) segreto

La splendida fitness blogger americana Morgan Mikenas è una promoter del concetto di bellezza al naturale, e ci tiene talmente tanto a essere coerente con la sua filosofia di vita da aver deciso di smettere di radersi completamente.

Dopo essersi fatta ricrescere la peluria su tutto il corpo, Morgan si è mostrata con orgoglio ai suoi tanti follower in tutta la sua naturale bellezza: “Non mi rado le gambe e non sentirò mai il bisogno di farlo di nuovo – ha dichiarato la blogger – Decidere di non radere i peli del mio corpo ha migliorato la fiducia in me stessa e mi ha aiutato a uscire dalle aspettative che la società ha verso le donne“.

“È la società a dirci che i peli del corpo sono disgustosi – ha spiegato Morgan a chi le chiedesse i motivi della sua scelta – Ricevo commenti negativi ovunque vada. La gente mi guarda e prova a buttarmi giù. Questa è la realtà in cui viviamo, ma cose del genere non dovrebbero essere importanti. Ogni reazione negativa delle persone non è nient’altro che un riflesso delle loro insicurezze“.