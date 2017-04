Il Segreto, anticipazioni dal 24 al 29 aprile: una terribile verità su Beatriz e Hernando, Cristobal trama contro Francisca?

Il Segreto continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Sono tante le cose che devono accadere e se avete voglia di scoprire cosa accadrà in quel di Puente Vejo nelle prossime puntate, allora siete arrivati nel posto giusto. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate.

IL SEGRETO 24 APRILE

Camila vuole scoprire tutto sul passato di Hernado e così cerca l’aiuto di Elias. Don Berengario trova un fiore e vorrebbe che Nicolas lo immortalasse in una foto ma Mariana gli dice che è necessario il permesso del proprietario del terreno che, caso strano, è Dolores.

IL SEGRETO 26 APRILE ORE 16.20

Mariana e Nicolas comunicano a Rosario che, per qualche mese, andranno a vivere a Murcia. La donna teme di non rivedere più la figlia e la nipotina. Elisa parte per scoprire la verità su Hernando.

IL SEGRETO 26 APRILE ORE 21.20

Elias scopre alcune segrete verità del passato di Hernando. L’uomo era un padre amorevole di due figli ma solo uno morì nell’incendio della sua casa. Elias cerca di scoprire qualcosa in più su Dos Casas finchè nella tenuta dell’uomo non trova i resti umani in un pozzo. Francisca, nel frattempo, semina l’odio nel cuore di Severo mentre Raimundo accusa Cristobal di lasciarsi sedurre dal potere di Francisca. Cristobal se le prende con Onesimo perché Ulloa non dovrebbe sapere nulla di tali incontri. Cristobal sorprende Emilia a leggere alcuni documenti da lui dimenticati e le chiede discrezione.

IL SEGRETO 27 APRILE

Raimundo è convinto che Cristobal stia tramando qualcosa. Candela, nel frattempo, ha dei malesseri fisici che preoccupano Severo. Mentre Hernando instaura un bel rapporto con Matias, Camila e Beatriz attendono con ansia l’arrivo di Elias. Cristobal, invece, trattiene la copia del libro appartenuto a Salvador Castro e lo sostituisce con un altro.

IL SEGRETO 28 APRILE

Lucas, dopo aver fatto visitare Sol da uno specialista, dovrà dare alla moglie una brutta notizia. Hernado, con l’aiuto di Rogelia, comincia ad indagare su Elias il quale comunica a Camila i suoi sospetti ovvero che sia stato Hernando a far scoppiare l’incendio in cui morirono sua moglie e suo figlio. Elias, inoltre, svela a Camila che beatriz è la figlia di Hernando.

IL SEGRETO 29 APRILE

Camila decide di non svelare la verità a Beatriz su Hernando anche se quest’ultimo potrebbe presto essere arrestato dalla polizia con la verità che verrà presto a galla.