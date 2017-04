Una vita, anticipazioni dal 24 al 29 aprile: la drammatica scelta di Casilda, Victor scopre la verità su Leandro?

Alle 14.10, gli abitanti di Acacias 38 torneranno in onda con nuove avventure. Una vita ha ottenuto il rinnovo in Spagna per una nuova stagione e anche sulle reti Mediaset dove continuerà ad andare in onda per tutta la prossima stagione televisiva ma cosa succederà questa settimana in Una Vita? Ecco tutte le anticipazioni.

UNA VITA 24 APRILE

Mauro prova a convincere Peirò a liberare Casilda e a cercare Calanda ma il commissario fa firmare a Casilda una dichiarazione di colpevolezza. Martin, allora, dichiara davanti a tutti di essere il vero colpevole e di averla usata solo per mettere la bomba ma neanche così Peirò libera Casilda.

UNA VITA 26 APRILE

Trini è preoccupata per gli eccessi di Ramon. Leonor, ancora sconvolta per la morte del padre, accusa Rosina di voler voltare pagina troppo in fretta. Victor chiede a Leandro di chiarire con sua madre mentre Mauro va da Humildad in quale non vuole vederlo. Teresa, nel frattempo, lo sta aspettando in commissariato.

UNA VITA 27 APRILE

Mauro cerca di aiutare Casilda e Martin, L’ispettore, così, fa di tutto per convincere Martin a cambiare la sua dichiarazione ma il giovane non vuole sentire ragioni.

UNA VITA 28 APRILE

Mauro libera Casilda che torna ad Acacias 38 dove, però, viene insultata dagli abitanti. La giovane decide così di andare a spiegare a Leonor e Rosina come sono andate le cose ma viene schiaffeggiata e cacciata in malo modo.

UNA VITA 29 APRILE

Casilda, dopo essere stata insultata, decide di lasciare Acacias. Mauro sa che Martin è innocente e per salvargli la vita cerca di spronarlo a cercare Calanda ma il giovane sembra rassegnato al suo destino. Leonor e Rosina preparano i bagaglia per andare a visitare i terreni acquistati da Maximiliano. Leandro cerca di convincere Juliana a svelare la verità a Victor mentre Teresa rivela a Juliana le sue pene d’amore per Mauro.