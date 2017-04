Luca Argentero: “Vorrei avere un figlio ma ho ancora tempo”

Myriam Catania diventerà mamma per la prima volta. Esattamente come l’ex moglie, anche Luca Argentero spera di poter diventare presto padre. Intervistato da Vanity Fair, l’attore ha parlato del desiderio di paternità.

LUCA ARGENTERO E IL DESIDERIO DI PATERNITA’

Luca Argentero, attualmente fidanzata con Cristina Marino, non nasconde il desiderio di diventare padre. “Non ho rinunciato all’idea. Anzi. Vorrei un figlio, come credo la maggioranza delle persone adulte. La cosa bella è che ho appena 39 anni, ho ancora tempo per diventare padre”, ha dichiarato l’attore a Vanity Fair.

“Il passare del tempo non mi spaventa né impressiona. Sento l’età che ho e mi compiaccio della consapevolezza di me stesso. Sono un quasi quarantenne in ottima forma” – ha aggiunto Argentero che spera di continuare a recitare per ricevere le critiche della sua fan più accanita, la nonna di 92 anni – “Aggiungo che è anche la mia critica più sincera e affidabile. Ha 92 anni, ma nonostante l’età è ancora in formissima e totalmente autosufficiente, tanto che va ancora al cinema da sola”.

Infine, ha confessato qual è il suo più grande difetto: “Un mio difetto? Sono troppo buono. Nella vita un pizzico di cinismo aiuta, è un’armatura. Ma le dico la verità: io me ne frego e, nonostante tutto, preferisco rimanere me stesso. Faccio quello in cui credo, non inseguo consensi né successo”.