Stefania Orlando: “Oggi in tv non c’è più meritocrazia. Il GF Vip? Mi piacerebbe partecipare”

Stefania Orlando ha deciso di festeggiare i suoi 50 anni con i fans rilasciando un’intervista esclusiva al sito Gay.it in cui ha parlato della sua carriera e dei suoi sogni.

STEFANIA ORLANDO E IL GRANDE FRATELLO VIP

Nonostante abbia compiuto 50 anni, Stefania Orlando è ancora una delle donne più belle dalle televisione italiana: “A cinquant’anni si rimane esattamente come a quarantanove! Scherzi a parte, non c’è un’età in cui scatta qualcosa, o almeno non per me. Nel mio caso mi accorgo che più vado avanti con gli anni e più aumenta una maturazione interiore e mentale che mi rende più sicura di me stessa. Non ho più voglia di perdere tempo con persone o cose inutili, sono diventata molto più selettiva e anche più capace di riconoscere il “nemico” a prima vista. Direi che tutto sommato sono sia pop che snob, a seconda delle circostanze”.

Sulla televisione di oggi fatta soprattutto di cronaca nera dice: “La Tv di cui faccio parte io non tratta di questo o, almeno, non solo di questo. Inoltre i miei spazi non parlano mai di cronaca nera. Ritengo comunque che parlare sempre di omicidi e tragedie provochi emulazione o, nella migliore delle ipotesi, una psicosi sociale. […] In realtà, noto con dispiacere che più si va avanti e più si peggiora. In tutti i sistemi naturalmente, e non solamente in quello televisivo, dove comunque ci sono anche tantissimi professionisti che lavorano onestamente da anni. In “A Troia” (una sua canzone, ndr), poi, non parlavo solamente di mignottocrazia, ma anche di raccomandazioni maschili. Sarebbe bene specificare che non solo alcune donne vanno avanti prendendo scorciatoie, ma anche moltissimi uomini. E poi, ricordiamoci che non esistono solo raccomandazioni di letto, ma anche quelle politiche. Insomma, oggi, c’è tutto tranne che meritocrazia”.

Stefania Orlando non nega che parteciperebbe al Grande Fratello Vip: “Forse il GF Vip sarebbe l’unico reality che prenderei in considerazione. Antropologicamente parlando è pur sempre molto interessante. Io come sono? Una donna dalle mille sfaccettature, bon ton ma anche trasgressiva. Educata e “trucida” a buon bisogno. Sono poliedrica e sono felice perché non annoio mai neanche me stessa”.