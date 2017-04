Gemma Galgani, duro colpo per la dama del trono over: Marco Firpo beccato con l’ex

Gemma Galgani riceverà un’altra delusione d’amore? La dama storica del trono over di Uomini e Donne, archiviata la storia con Giorgio Manetti e chiusa la conoscenza con Michele D’Ambra, è tornata sulle tracce di Marco Firpo con il quale ha già avuto un breve flirt alcuni mesi fa. Improvvisamente, però, ha capito di voler tornare con lui e sta cercando in tutti i modi di riconquistarlo.

GEMMA GALGANI, MARCO FIRPO E IL RAPPORTO CON L’EX

Tra Gemma Galgani e Marco Firpo, ad oggi, non c’è ancora una vera storia d’amore. La dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne si stanno frequentando con assiduità ma Marco non si sente ancora pronto per concedere l’esclusiva a Gemma a cui, in amicizia, ha anche consegnato le chiavi di casa.

Nonostante i dubbi del cavaliere, Gemma è convinta di poter vivere proprio con il cavaliere dai lunghi capelli biondi la favola d’amore che aspetta da una vita. Tuttavia, la presenza nella vita di Marco della sua ex potrebbe non far stare tranquilla Gemma.

Come riporta il settimanale Di Più, Marco continuerebbe a vedere e a sentire, in amicizia, la sua ex compagna con cui ha avuto una storia durate sette anni. Il noto settimanale ha anche intervistato la mamma di Sonia, questo il nome della donna che ha dichiarato: “La loro è stata una grande storia d’amore e credo che, in fondo, tra loro ci sia ancora un fortissimo legame. Tra mia figlia e Marco c’è una bella amicizia. Non ho mai osato chiedere a mia figlia perché si siano lasciati, visto che per me erano fatti l’uno per l’altra”.