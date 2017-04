Isola dei Famosi 2017: Nancy Coppola spara a zero su Raz Degan

Nancy Coppola, dopo aver rifiutato l’invito a partecipare al Maurizio Costanzo Show, torna a parlare dell’esperienza vissuta sull’Isola dei Famosi 2017. La cantante napoletana, nella sua ultima intervista, ha sparato a zero su Raz Degan.

ISOLA DEI FAMOSI, NANCY COPPOLA CONTRO RAZ DEGAN

Ai microfoni di Radio Free Station, Nancy Coppola ha puntato il dito soprattutto contro il vincitore dell’Isola dei Famosi 2017: “Raz è un uomo colto, io l’ ho sempre apprezzato e stimato. Però è molto difficile da capire. È uno che vuole sempre avere ragione, che pensa di saper fare tutto lui. Ci ha offesi, ci ha chiamato capre, che facciamo parte dell’umido. Queste cose non si dicono ad una donna, ma soprattutto ad una mamma. Il programma è seguito anche dai bambini, dai nostri figli”.

Eppure, c’è stato un momento in cui Nancy ha difeso Raz. A tal proposito, la Coppola ha spiegato: “Per un periodo ho cercato di stargli vicino. Ma non ha capito nulla di me. Ad ogni modo io non ho rimpianti, sono uscita a testa alta”.

Ancora ruggini, dunque, tra Raz Degan e il gruppo dell’Isola dei Famosi che, a quasi due settimane dalla finalissima, continua a puntare il dito contro il vincitore e beniamino del pubblico.