La famosa cantante italiana: “Ho tradito mio marito per 10 anni”

“I primi dieci anni insieme sono stati burrascosi… lui si era innamorato subito, io avevo l’ormone impazzito. Avevo sempre tradito i miei fidanzati“.

Comincia così il racconto fatto al programma The Real dalla mitica Donatella Rettore, che ha confessato di aver tradito l’attuale marito Claudio Rego, con cui sta ormai da 40 anni, per i primi 10 anni di relazione.

“Abbiamo fatto questo viaggio di ritorno da Taranto dentro un furgoncino della Fiat, lui mi ha messo la mano sulla spalla sudatissima. Mi ha chiesto se mi poteva telefonare. Ci siamo conosciuti il 22 aprile e lui ad agosto è partito per il militare. Da allora io scrivevo le lettere della ragazza del militare“.

Ad un certo punto, la svolta: “Dagli anni Novanta in poi sono stata totalmente monogama. Nel 2005 ci siamo sposati, dopo la mia partecipazione al reality La Fattoria. Per me il matrimonio era la tomba dell’amore ma, visto che non davano le unioni di fatto, ci siamo sposati anche per quelli che non si potevano sposare. Adesso non mi sposerei più“.

Per loro niente figli, complice il trauma di un aborto spontaneo che ha privato Donatella della possibilità di diventare madre: “Non sono riuscita a portare a termine la gravidanza perché non lo sapevo. In Italia devono sbrigarsi a fare una legge sull’adozione: devono farti le analisi del sangue, il 740… L’amore non deve essere la risposta?“.