Uomini e Donne, Gianni Sperti attacca clamorosamente Rosa Perrotta: Maria De Filippi dice basta

Gianni Sperti continua ad attaccare Rosa Perrotta costringendo Maria De Filippi a riprenderlo davanti a tutti. L’opinionista di Uomini e Donne, infatti, continua a puntare il dito contro la tronista salernitana e contro Giulia Latini, corteggiatrice di Luca Onestini.

UOMINI E DONNE, MARIA DE FILIPPI RIPRENDE GIANNI SPERTI

Nel corso di una delle ultime puntate del trono classico, Gianni Sperti, abituato a controllare i movimenti dei protagonisti di Uomini e Donne sui social, ha accusato Rosa Perrotta di prendere in giro tutti. L’ex ballerino, infatti, ha accusato Rosa di avere già un accordo con Alex Adinolfi che la starebbe aiutando per portare avanti il più possibile il trono.

Come se non bastasse, Gianni Sperti ha anche tirato fuori un video musicale girato da Rosa insieme a Fabrizio Corona e giudicato troppo hot per la presenza di immagini in cui la Perrotta appare in biancheria intima. A Giulia Latini, invece, ha rimproverato l’eccessivo uso dei social.

Di fronte alle continue accuse di Sperti, anche il tronista Marco Cartasegna ha perso la testa: “La prossima puntata, però, cerchiamo di dare meno spazio a questo tipo di segnalazioni ripetitive”.

E Maria De Filippi ha aggiunto: “Gianni però basta. Nessuno dei ragazzi viene pagato per venire in trasmissione. Se anche gli regalano i vestiti che indossano, che ti frega?”.