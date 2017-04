Uomini e Donne, l’ex tronista al settimo cielo: “Mio figlio? un bellissimo regalo dal cielo”

L’ex tronista di Uomini e Donne, Giovanni Conversano, diventerà padre per la prima volta tra poche settimane. Il bambino è il frutto dell’amore con Giada, sua compagna di vita da ben sette anni.

UOMINI E DONNE, LE GIOIA DI PAPA’ GIOVANNI CONVERSANO

A poche settimane dal grande evento, Giovanni Conversano ha parlato delle sue emozioni ai microfoni del settimanale Vero: “Nello stesso giorno in cui abbiamo deciso di mettere al mondo il nostro bambino, questa nostra romantica missione è andata a buon fine. Per questo lo considero un bellissimo regalo dal cielo. Non che in passato non avessimo pensato di mettere su famiglia, anzi. Però, molto spesso, a causa dei nostri rispettivi impegni di lavoro, eravamo costretti a posticipare il tutto. Adesso, ovviamente non vedo l’ora che arrivi il giorno del parto e vedere per la prima volta negli occhi mio figlio”.

Dopo la nascita del bambino, i due potrebbero anche sposarsi: “In realtà, specialmente negli ultimi tempi, ci stavamo pensando sempre più spesso. Ma, poi, quando è arrivata la notizia del piccolo in arrivo, immediatamente abbiamo pensato di concentrarci esclusivamente su questo lieto evento e sui cambiamenti che inevitabilmente porterà nelle nostre vite. Ma non è escluso che io e Giada una mattina ci svegiamo, ci guardiamo negli occhi e decidiamo quel giorno spesso di sposarci: siamo fatti così!”.

Il piccolo potrebbe chiamarsi Enea, Edoardo o Geremia.