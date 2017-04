Anticipazioni Uomini e Donne: un clamoroso addio cambia tutto

Sono state registrate oggi le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne. Se Marco Cartasegna ha annunciato l’addio e Luca Onestini ha fatto un ulteriore passo avanti con Cecilia Zagarrigo, a sorpredere è un clamoroso addio nel trono rosa.

Da MariaDeFilippi.mediaset.it ecco le anticipazioni:

“Oggi, mercoledì 26 aprile, si sono registrate le nuove puntate del Trono.

Dopo il consueto ingresso dei tronisti e delle troniste e dei rispettivi corteggiatori andati in esterna, si entra nel vivo e si parla di Mattia che non è entrato con gli altri. Dopo l’ultima puntata, alla notizia che lei non Aveva dato grande importanza al loro bacio, lui la raggiunge in camerino per capire…, la tronista gli spiega che non è stato un bacio alla pari e lui, molto contrariato, dice che d’ora in poi si tutelerà e lascia il camerino! Desirée lo raggiunge ma non cambia la sua posizione, a lui basterebbe che ammettesse che le è piaciuto…tant’è che alla sua richiesta di esterna, Mattia non si presenta e le manda un biglietto con le dovute spiegazioni e la invita a riflettere, Desirée si dice delusa. Mattia entra in studio, non vuole dire nulla ma quando la tronista gli ribadisce che il bacio non le ha dato quello che si aspettava, sottolinea di avere fatto bene a prendersi una settimana …Gianni lo capisce mentre Tina trova che esageri e lo accusa di avere aspettative troppo alte!

Riccardo, Pietro e anche Marco commentano la situazione, il suo corteggiatore Simone le fa notare che loro la valutano anche da quello che vedono; Mattia vuole vedere come si evolverà il tutto ma le cose non sono proprio come prima, mentre Desirée precisa che, per il suo vissuto, non insegue chi scappa.

Anche Rosa, dopo l’ultima puntata, ha raggiunto Mattia in camerino: lui è triste per le conclusione con Desirée, ma lei vuole sapere se davvero ha pensato che fosse fidanzata, lui spiega che non si è allontanato solo per questo ma per una vera spinta verso l’antagonista, tuttavia lei sottolinea quella che avevano provato, lui si limita a dirle che riconoscerà i suoi meriti; in studio Tina dice che si è presa un bel “due di picche”, la tronista argomenta la sua azione e dice di essere in pace con se stessa, i suoi corteggiatori dovrebbero apprezzare… Alex trova tutto questo assurdo, sono tre settimane che si trascina la situazione e lui si sente svilito, Rosa ribadisce che aveva consigliato prudenza a Mattia e il tempo le sta dando ragione, Desirée l’attacca e le due troniste riprendono un confronto duro e mai finito; Pietro capisce Rosa, Simone scommette su una prossima esterna con Mattia, Gianni appoggia Alex e d è convinto che lei non accetti che Mattia abbia scelto Desirée, Alex si sente lusingato e la considera una grande donna.

Una gara di nuoto per Simone e Desirée e dopo la nuotata si confessano i rispettivi problemi familiari che li fanno sentire più vicini, lei gli confessa di essere ancora lontana da una decisione; in studio i “rivali” lo accusano di avere aspettato troppo prima di venire a corteggiarla, lui replica che aveva appena finito un’esperienza ( leggi trono di Clarissa) e non se la sentiva; Martina però lo mette con le spalle al muro e gli ricorda che se ne era andato perché non si sentiva a suo agio nel contesto e – non sarà perché mia sorella ti ha mandato liscio? – chiosa, Desirée però non ci trova niente di strano , Gianni la invita a indagare mentre Maria spiega che Martina vuole evidenziare che non è realmente interessato alla tronista.

Esterna in un parco con Mariano che non è affatto contento di come si sta muovendo lei, non ha organizzato nulla perché lo fa e lei bacia gli altri, ma il muso lungo dura poco e alla fine i due si abbracciano; in studio lui si dice destabilizzato dai suoi comportamenti e Mattia lo rassicura – stato un bacio così…-

Riprende così il bisticcio fra lui e la tronista, Mattia non capisce perché non lo manda a casa, lei gli dice che può farlo e il ragazzo si alza e va! Lo studio e Gianni applaudono, così Maria spiega che non è colpevole per non essere rimasta stravolta dal suo bacio, ma il disappunto nasce dal fatto che a dirlo è stata una donna! Stephanie balla con Marco ma alla fine dice che non vuole rimanere seduta per niente, così il tronista ne saluta diverse con una rosa – sono molto vicino alla mia scelta – e tiene solo Federica e Giorgia. Maria lancia un video che riguarda una coppia: si tratta di Alessia e Aldo, le immagini sono quelle della loro storia fatta di alti e bassi, fino alla bellissima lettera che gli ha scritto e alla ritrovata gioia di stare insieme e oggi annunciano una grande notizia: aspettano un altro bimbo

Riccardo aspetta Desirée all’aperto, nella natura, fra cavalli e alberi, non dà molto peso al bacio con Mattia, Simone fa discorsi da personaggio innamorato però… poi le dedica una canzone che è quello che rappresenta in questo momento il loro essere fra l’amicizia e l’amore…

Mariano prevede che Mattia si scuserà …

Rosa e Alex si vedono in camerino e ancora una volta lei gli dichiara i suoi dubbi su di lui poi aggiunge che si é vista con Mattia, il corteggiatore non gradisce affatto; in studio Alex non ha niente da aggiungere e ribadisce il suo fastidio.

Breve passeggiata a cavallo per Rosa e Pietro, poi lei ammette di sentirsi bene con lui, come se lo conoscesse da sempre, gli confessa di essersi vista con Mattia ma poi finiscono le parole e cominciano le tenerezze, lei dice che si fida di lui

Tornati in studio Alex reagisce alla critica di Pietro che lo accusa di avere comportamenti diversi in studio e in camerino – ci costringono a farci la guerra – gli attribuisce e i due corteggiatori si affrontano duramente, ma anche Rosa non è contenta del suo atteggiamento Tina nota che Marco ha un bel profilo ed è convinta che sceglierà Giorgia, nella sua esterna con Giorgia eccolo portarla a casa sua, qui ci sono state solo le sue fidanzate e dove ci sono le sue radici, le dice che vuole approfondire la loro conoscenza, gli dà sicurezza e dopo un lungo bacio, tuffo in piscina per tutti e due e di nuovo un lungo bacio. Ma anche Federica va a casa di Marco, in quella di Milano, dove lui vive: la va a prendere alla stazione quindi le apre le porte della sua abitazione dove li aspetta il suo bassotto, il tronista non sa se fidarsi di lei ma i baci che i due si scambiano sembrano dimostrare il contrario! Giorgia ci sta male ma è contenta del suo percorso, Federica non sa cosa dire perché la situazione per lei è nuova, Gianni e Jack si sorprendono della loro calma, Maria chiede a Marco se vuole scegliere e lui spiega che vuole fare le ultime esterne e lo farà nella prossima puntata, a nulla valgono le insistenze degli opinionisti… Luca organizza l’sterna per Cecilia, in un locale le fa trovare tre bicchieri…il terzo è per suo fratello che voleva conoscerla e apprezza la sua franchezza, nessuno dei due nasconde il piacere di stare insieme e lui ammette che se va avanti così… Tina nota che se la scegliesse sarebbe la prima volta in cui nulla è scontato, le due corteggiatrici storiche esprimono diversamente il loro stupore…Soleil è quasi senza parole e la voce le si spezza, è offesa con Tina che le attribuisce di avere puntato tutto sull’aspetto, l’opinionista ribadisce che è sempre stata troppo sicura. Le corteggiatrici di Luca si affrontano a muso duro in studio, Soleil gli chiede se è vicino a una scelta e lui risponde che quando la farà sarà molto certa, perché per tutte e tre prova sensazioni forti!