Emma Marrone e Riccardo Scamarcio beccati insieme: è nata una nuova coppia?

Cosa ci fanno insieme Emma Marrone e Riccardo Scamarcio? Entrambi ufficialmente single e pugliesi, sono stati beccati insieme dal settimanale Novella 2000 che pubblica le foto di quella che potrebbe essere la nuova coppia del mondo dello spettacolo.

EMMA MARRONE E RICCARDO SCAMARCIO

Nelle immagini pubblicate dal settimanale Novella 2000, Emma Marrone e Riccardo Scamarcio si lasciano andare a sguardi intimi e a gesti molto teneri che potrebbero indicare l’inizio di un amore. Emma Marrone, single dopo le cocenti delusioni sentimentali vissute con Stefano De Martino, Marco Bocci e Fabio Borriello, ha scelto di consolarsi tra le braccia dell’attore pugliese, fresco di rottura dalla compagna storica Valeria Golino?

Parlare d’amore, naturalmente, appare abbastanza prematura ma dalle immagini è evidente come tra i due pugliesi stia nascendo un bel feeling. Le foto, se da un lato hanno scatenato l’entusiasmo di chi spera di vedere presto Emma felice e innamorata, dall’altro hanno scatenato la delusione di chi sperava in un ritorno di fiamma tra la cantante salentina e Stefano De Martino.

I diretti interessati per il momento restano in silenzio. Entrambi, tuttavia, non gradiscono mettere in piazza la propria vita privata. Tra loro sarà nato un legame speciale anche per questo? Lo scopriremo con il tempo.