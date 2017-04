Flavio Briatore: “Nessuna crisi con Elisabetta Gregoraci, ecco perché non ci sono più foto sui social”

Nessuna crisi in atto tra Elisabetta Gregoraci e Flabio Briatore. A confermarlo è lo stesso imprenditore che, dopo settimane di rumors e indiscrezioni, ha deciso di raccontare la verità in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi.

FLAVIO BRIATORE SMENTISCE LA CRISI CON ELISABETTA GREGORACI

Già nei giorni scorsi, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore avevano smentito le voci che li volevano vicini alla separazione. Oggi, però, l’imprenditore, al settimanale diretto da Alfonso Signorini, aggiunge nuovi particolari alle sue dichiarazioni.

“Tra me ed Elisabetta è tutto ok. Ognuno fa il suo lavoro e ognuno decide che cosa pubblicare sui propri profili social. Vogliamo farne una questione di stato? E poi è sbagliato dire che mia moglie ha cancellato le nostre fotografie. Scorrete la cronologia e mi troverete. Mi sembrano argomenti futili e fatti ad arte per colpirci. In questo caso, però, riesco a farmi due risate”.

Flavio Briatore, poi, ha spiegato perchè Elisabetta non pubblica più foto di coppia sui social dando così vita ai numerosi pettegolezzi che si sono diffusi in questi giorni.

“Il gossip creato ad arte è un qualcosa che non puoi combattere, soprattutto oggi. Perché tanto sul web, su twitter ognuno può scrivere la cazza** del giorno. Questo è un lato negativo della rete, il fatto che può dar voce a tutti, soprattutto a chi non ha nulla da fare e vive le vite degli altri. Dite che Elisabetta non mi pubblica da tanto? Lo so. Ma ribadisco: è una scelta, una nostra scelta”.