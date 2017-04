Grande Fratello, il doloroso annuncio della concorrente più amata: “E’ tutto finito”

E’ finita la storia d’amore tra Guendalina Canessa e il giocatore di basket Pietro Aradori. Ad annunciarlo con un post su Instagram è stata la stessa Guendalina che ha così voluto salutare i tifosi della squadra in cui milita l’ex compagno.

GRANDE FRATELLO, L’ANNUNCIO DI GUENDALINA CANESSA

Dopo due anni d’amore e di felicità in cui non sono mancati i baci e le dediche social, Guendalina Canessa ha annunciato la fine della sua relazione con Pietro Aradori. Un annuncio doloroso quello fatto dall’ex concorrente del Grande Fratello che sperava di poter costruire qualcosa d’importante con quello che è ormai il suo ex fidanzato.

“Molti di voi mi scrivono anche privatamente e si dispiacciono di non potermi più vedere al PalaBigi…. ho amato e Amo la Città di Reggio Emilia, gli abitanti, la Grissin Bon e i suoi tifosi. Ho conosciuto in questi due anni persone splendide e amiche a me molto care…. Sono stati due anni incredibili anche se negli ultimi mesi un po’ meno…. non vi ho detto niente perché devo ancora metabolizzare il tutto!! Al momento non voglio aggiungere altro. Ringrazio tutti voi, la dirigenza, tutto lo staff, la squadra, tiferò sempre per voi e per il Capitano“, ha scritto la Canessa su Instagram.