Mai più dolore ai piedi con i tacchi alti: il trucco è semplicissimo e funziona davvero!

Un trucco semplice e assolutamente economico che promette di salvare la vita (o almeno i piedi) di tutte coloro che, per vezzo o per necessità, indossano spesso scarpe con il tacco alto.

Pensiamo alle più bassine, che proprio non se la sentono di uscire, soprattutto la sera, senza almeno un tacco 8. Ma pensiamo anche a tutte coloro la cui professione richiede di indossare i tacchi (hostess nelle fiere, cameriere, ecc).

Beh la soluzione al dolore acuto provocato dalle scarpe col tacco durante e dopo l’utilizzo è stata suggerita da un semplicissimo tweet su Twitter, e prevede di legare tra loro il terzo e il quarto dito del piede con un cerotto. Questa pratica inibirebbe la terminazione nervosa che fa comparire il dolore ai piedi.

Sul social network arrivano già le prime recensioni: il trucchetto sembra funzionare!

Certo va ricordato che, in ogni caso, pur non sentendo dolore non è detto che non si stia facendo ugualmente del male alle proprie estremità. Limitate dunque l’utilizzo dei tacchi a quando strettamente necessari, dolore o no!