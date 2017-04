“Morgan ha sbandato in curva ed è uscito fuori strada. Speriamo che si riprenda”

Nelle ultime settimane, il cantante Morgan era finito al centro del gossip televisivo e del chiacchiericcio a causa dell’ennesima scenata in diretta tv. Dopo aver abbandonato (o minacciato di farlo) X Factor più volte, il leader dei Bluvertigo ha lasciato anche Amici di Maria De Filippi dopo una clamorosa lite con il giovane pubblico del programma, che evidentemente Morgan non reputava alla sua altezza.

A scagliarsi contro il cantante e contro il suo comportamento sono stati in tanti, e tra questi non poteva mancare Maurizio Costanzo.

“Io guardo il programma perché mi piace vedere questi ragazzi che cercano di cogliere l’opportunità, di salire sul treno che passa, di realizzare il sogno – ha dichiarato il giornalista e conduttore al settimanale Chi – Sentirli cantare ‘Geppetto’, con tutto il rispetto, no, non è quella la strada giusta. Morgan è un artista, per carità. Ma ad Amici ha sbandato in curva ed è uscito fuori strada. È un peccato. Ma lui è caduto tante volte, si rialzerà. Lo spero almeno“.