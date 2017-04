Riccardo Scamarcio, clamorosa lite con il pubblico: “Dovete starvi zitti!” (VIDEO)

Dopo che Morgan ha dato dei “bimbiminkia” agli spettatori di Amici, pensavamo di averle viste tutte. E invece ecco arrivare Riccardo Scamarcio ad aggiungere un video alla collezione “Vip contro il pubblico”.

“Il problema è il pubblico. Voi rompete il ca**o, veramente. Volete applaudire! Ma checa**o applaudite! È una vostra esigenza di partecipare, lo capisco, ma invece dovete starvi zitti, pagate il biglietto e non vedete lo spettacolo” ha dichiarato l’attore durante un incontro organizzato dal Bif&st di Bari per festeggiare il premio Vittorio Gassman a lui consegnato per il film Pericle il nero.

“Lo spettacolo è tale se vi sorprende – ha continuato Scamarcio, tra i fischi – C’è una forma di accondiscendenza, di spettacolo consolatorio che vuole mettere il pubblico al centro. Eh, no, a ognuno il proprio mestiere, altrimenti venite qua e fatelo voi sto ca**o di spettacolo. Io mi sono rotto anche un po’…. Basta dar ragione al pubblico, il pubblico ha torto a prescindere!“.

“I fischi? Finalmente, fischiate! Chi se ne frega, fischiate, ma chi vi si inc…” ha detto Riccardo al pubblico che ha cominciato a inveirgli contro. E quando una signora del pubblico ha scelto di voltarsi di spalle in segno di protesta, l’attore non fa fatto una piega: “Signora, lei vuole dettare la linea di quando io sono sul palco? Se lo scorda! Io sono libero, dico quello che voglio, quando voglio e come ca**o voglio!“.

Potete vedere il video di Riccardo Scamarcio che insulta il pubblico su Repubblica.it.