Uomini e Donne: spunta il video a luci rosse della tronista

Dopo il video di Rosa Perrotta contestato da Gianni Sperti, ecco spuntare un nuovo scandalo a Uomini e Donne. Ma stavolta sotto accusa non c’è la tronista protagonista di un semplice videoclip musicale con Fabrizio Corona, bensì la sua “collega” Desirée Popper.

La tronista brasiliana, in vesti decisamente succinte, è infatti comparsa in un’esplicita scena di sesso del programma di Real Time Alta Infedeltà, dove la Popper recita la parte di una donna infedele, amante di un uomo sposato (qui il video).

Scovato da alcuni fan del programma, il video è stato subito segnalato a Gianni Sperti, nella speranza che l’opinionista sottoponga anche queste immagini all’attenzione di Maria De Filippi & Co.

La domanda sorge spontanea: Gianni deciderà di farlo? Tra i video delle due troniste in realtà non c’è molta differenza, quindi per par condicio l’opinionista dovrebbe occuparsi anche di questo “caso”. Se non lo facesse verrebbe confermata la sensazione di molti, e cioè che Sperti ce l’abbia con Rosa, e patteggi invece per la bella Desirée.