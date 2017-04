Polverone su Fedez: la dedica a Chiara Ferragni è “riciclata”

«Quando lei si addormenta sulla tua spalla e tu resti immobile per non svegliarla. E ti chiedi come faccia il cuore a stare così comodo».

Quando lei si addormenta sulla tua spalla e tu resti immobile per non svegliarla. E ti chiedi come faccia il cuore a stare così comodo. Goodnight Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: 26 Apr 2017 alle ore 00:51 PDT



Parole dolcissime quelle dedicate dal rapper Fedez alla fidanzata Chiara Ferragni, a cui si è ricongiunto dopo diversi giorni di separazione forzata (causa lavoro) in quel di Los Angeles, con tanto di sorpresa in aeroporto.

La dedica, correlata a una foto in cui il rapper stringe a sé la fashion blogger addormentata, non è però piaciuta i fan. Il motivo? I follower di Fedez hanno evidentemente una buona memoria perché si sono ricordati quasi tutti di un piccolo e scomodo particolare: quelle stesse parole il rapper le aveva dedicate alla sua ex Giulia Valentina, sempre via social.

In realtà la frase in sé era stata composta dal rapper in occasione della collaborazione con Baci Perugina per San Valentino 2016. Quindi l’effetto finale è forse ancora meno romantico.