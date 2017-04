Beatrice Valli sbotta sui social a poche settimane dal parto: “Voi siete tutti scemi”

Beatrice Valli è una delle corteggiatrici più amate della storia di Uomini e Donne. La sua storia d’amore con Marco Fantini, nata nello studio del programma di Maria De Filippi, ha fatto e continua a far sognare ancora oggi tutti i fans. Accanto agli ammiratori, però, ci sono anche quelli che continuano a criticare la compagna dell’ex tronista che, stanca di leggere commenti negativi sul proprio conto, ha sbottato sui social.

BEATRICE VALLI, LO SFOGO CONTRO GLI HATERS

Sempre bellissima, in questo periodo, Beatrice Valli lo è ancora di più. In dolce attesa del suo secondo figlio (il primo per Marco Fantini), Beatrice Valli, come tutte le donne che aspettano un bambino, ha subito delle trasformazioni fisiche. Oltre al pancione, infatti, anche le forme del viso si modificano durante i nove mesi. Alcuni followers hanno così accusato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di essersi rifatta le labbra.

Stanca di essere criticata, Beatrice Valli si è sfogata sui social: «Per chi dice che ho le labbra rifatte. 17 avevo qui. Labbra rifatte? Voi siete tutti scemi. Guardate le date di qualche foto. A 17 anni, io mi facevo già punture quindi? Le labbra sono uguali. #laveritàbrucia? Metto l’ultima perché poi mi metto a ridere. Le pagine che dicono che mi sono punturata le labbra possono anche abbattersi. #pompateviilcervello».