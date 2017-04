“Detto Fatto” sospeso: il tweet di Caterina Balivo

Giovedì 4 maggio 2017 il programma condotto da Caterina Balivo, Detto Fatto, andrà in onda in diretta per fare un regalo speciale al fedelissimo pubblico che lo ha seguito fino a oggi. Poi, Detto Fatto verrà sospeso.

Nonostante le malelingue secondo cui il programma avrebbe chiuso in anticipo per trasmettere la centesima edizione del Giro D’Italia 2017, in realtà Detto Fatto subirà solo una sospensione che durerà dal 5 al 29 maggio, ma riprenderà il 29 maggio 2017 sempre su Rai Due.

Ad annunciare la sospensione proprio la Balivo via Twitter, che ci teneva a far sapere che non c’è alcuna crisi di ascolti e che il suo programma subirà solo un breve stop per poi riprendere a pieno ritmo fino alla puntata conclusiva del 9 giugno.