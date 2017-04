Emma Marrone presto mamma? La foto che scatena l’entusiasmo dei fans

In attesa di scoprire se tra Emma Marrone e Riccardo Scamarcio, beccati insieme dal settimanale Novella 2000, nascerà davvero l’amore, una foto sta scatenando l’entusiasmo dei fans.

EMMA MARRONE, LA FOTO CHE PIACE AI FANS

Emma Marrone è tornata al centro del gossip dopo il suo ritorno nella scuola di Amici come coach della squadra bianca. Ufficialmente single, Emma Marrone è stata nuovamente accostata a Stefano De Martino ma i sogni dei fans che ancora sperano in un ritorno di fiamma tra la cantante salentina e il ballerino sono state spezzate dalle foto che vedono Emma in compagnia di Riccardo Scamarcio.

Tuttavia, a scatenare l’entusiasmo dei fans sono le foto pubblicate dal settimanale Gente in cui Emma si diverte a fare la mamma, mostrando un innato istinto materno, con la cuginetta, nata appena un anno fa. Tenera e affettuosa, Emma Marrone mostra di avere tutte le carte in regola per poter essere una brava mamma. La cantante salentine, del resto, non ha mai nascosto il desiderio di poter avere presto un figlio.

Sarà Riccardo Scamarcio, dunque, l’uomo giusto con cui costruire una famiglia? La storia tra l’attore e la cantante, naturalmente, non è ancora stata confermata ma i fans sono già pronti a sognare.