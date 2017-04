Giorgio Manetti spara a zero su Gemma Galgani: “Ecco perchè mi ha lasciato”

Mentre Gemma Galgani si gode la storia con Marco Firpo, sperando aver finalmente trovato l’uomo giusto, Giorgio Manetti torna a parlare della storia vissuta con dama storica del trono over di Uomini e Donne.

GIORGIO MANETTI, LA VERITA’ DELLA ROTTURA CON GEMMA GALGANI

Ai microfoni del settimanale Chi, Giorgio Manetti ha svelato il vero motivo della fine della sua relazione con Gemma Galgani svelando di essere stato letteralmente spiazzato dalla decisione della dama con cui ha vissuto otto mesi d’amore e di passione.

“Tutto perfetto. Fino a che mia madre si ammala, subisce due operazioni e io devo stare vicino a lei. Gems c’era, ma non più come prima. Mi chiedeva attenzioni che io in quel momento non riuscivo a darle. Io, che da sempre mi definisco un caso disperato, che penso che innamorarsi sia un terno a lotto, ero stremato. Però di quella donna mi piaceva tutto. […] Fino a Settembre dello scorso anno quando, poco prima di entrare in studio, lei mi guarda in modo diverso. Fino a quel momento eravamo una coppia, ma in onda lei mi lascia. […] Da quel momento ho capito che Gemma, donna che ha vissuto per 20 anni lavorando in teatro, aveva sceneggiato il nostro amore“, ha raccontato il cavaliere.

Giorgio ha poi augurato buona fortuna a Gemma per la sua nuova storia con Marco Firpo anche se ha messo in guardia il cavaliere.