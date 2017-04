Dopo Kristen Stewart rasata a zero, il colpo di testa di Katie Holmes – FOTO

Nuovo cambio di look per la bella Katie Holmes, che dice addio al taglio lungo con cui l’abbiamo conosciuta sul set di Dawson’s Creek.

Un colpo di testa sicuramente dovuto ai tanti cambiamenti che stanno avvenendo nella vita dell’attrice: dopo il divorzio shock da Tom Cruise, Katie è di nuovo fidanzata (ufficialmente, perché praticamente lo era già da un po’, ma a causa di alcune clausole del contratto pre-matrimoniale concordato con Cruise, non poteva annunciarlo pubblicamente).

A mostrare il nuovo look è la stessa Katie Holmes su Instagram, dove l’attrice ha pubblicato un selfie in cui sfoggia un meraviglioso wob, ovvero un bob (il caschetto cult degli anni Sessanta) arricchito da un effetto wavy, a onde morbide.

Il wob è un taglio già scelto da altre grandi star come Jennifer Lawrence, Taylor Swift e Alexa Chung, che però non è facile da portare, perché non sta bene a tutte: va evitato se si ha il viso troppo tondo o quadrato, con tratti marcati, perché ne enfatizzerebbe forma e difetti.

Happy Wednesday Un post condiviso da Katie Holmes (@katieholmes212) in data: 26 Apr 2017 alle ore 11:37 PDT