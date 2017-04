L’onore e il rispetto 5, anticipazioni sesta puntata: Ettore in carcere, il piano di Tonio per vendicarsi

L’onore e il rispetto 5, la famosa fiction di canale 5, è tornata in tv con l’ultimo, attesissimo capitolo. Il protagonista è ancora lui, Gabriel Garko, che torna a vestire i panni di Tonio Fortebracci, notevolmente cambiato rispetto alle precedenti stagioni. Nel cast ci sono anche Valerio Morigi, Giulia Petrungaro, Bruno Eyron, Daria Baykalova e Bo Derek.

L’ONORE E IL RISPETTO 5, ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA

Suor Lucia, dopo aver tentato di uccidere Ettore, senza riuscirci, ha perso lei stessa la vita. La suora, però, ha lasciato una lunga lettera per Daria in cui svela tutti gli affari di Ettore De Nicola. Daria può così arrestare Ettore De Nicola allarmando il ministro Cusano e la contessa Minniti.

Anche Tonio Fortebracci non è contento di sapere Ettore in carcere: il suo obiettivo è farlo uscire per poterlo uccidere. Decide così di aiutare Rosalinda dando a quest’ultima le prove delle tangenti pagate al ministro Cusano in moda da poterlo ricattare. Nel frattempo, Tonio è sempre più vicino a Giada, la figlia di Cusano. Vedendo la ragazza in difficoltà, Tonio decide di aiutarla cominciando a provare dei sentimenti nei suoi confronti. Ad ostacolare la loro relazione, però, è la volontà di Tonio di uccidere Cusano, il mandante della strage della sua famiglia.