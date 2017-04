Maria De Filippi vuota il sacco: frecciatina contro Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando replica così

Maria De Filippi si toglie i sassolini dalle scarpe. La conduttrice di Amici, in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, ha puntato il dito contro Milly Carlucci, rea di aver invitato Morgan subito dopo il suo addio ad Amici.

MARIA DE FILIPPI CONTRO MILLY CARLUCCI

Dopo il divorzio tra Morgan e Amici, Milly Carlucci ha invitato l’artista a Ballando con le stelle. Sabato scorso, mentre Emma Marrone faceva il suo debutto alla guida della squadra bianca di Amici, Morgan raccontava la sua verità a Ballando con le stelle. Una situazione che non è affatto piaciuta a Maria De Filippi che a Il Fatto quotidiano dice: “Non avrei invitato Morgan, avrei aspettato un’occasione diversa e non avrei giocato sull’equivoco verità. Quando ho saputo che era a Ballando (Morgan, ndr) ho pensato: meglio così, perché lavora. E penso che per lui sia importante”.

Maria De Filippi, poi, ha aggiunto: “Penso sia partito dal teaser sulla “verità” che creava l’equivoco sul caso Morgan. Non so se Milly è davvero ossessionata dall’Auditel: lei dice che Ballando non è paragonabile a C’è posta perché C’è posta è partito prima, che non è paragonabile ad Amici perché Amici è partito dopo. Quindi, se dovessi giudicare da quello che dichiara, direi che non è così attenta agli ascolti. Ripeto: giudicando da quello che dichiara”.

Sulla guerra degli ascolti tra Amici e Ballando, Maria De Filippi spiega: “Io penso che debba vincere Ballando, visto che è la finale. Così magari Milly è felice. Anzi no, visto che lei i dati non li guarda. Pensavo vincesse già con la semifinale, ma non è accaduto. Sono certa che accadrà con la finale”.

Ai microfoni del settimanale Chi, Milly Carlucci ha però negato di aver invitato Morgan a Ballando per approfittare della situazione: “Se ho invitato Morgan per fare uno sgarbo alla De Filippi? No, è andata diversamente…Morgan è un personaggio interessante e originale, che ha già partecipato al nostro programma ed è assolutamente perfetto per come abbiamo voluto riscrivere Ballando, modernizzandolo alla dodicesima edizione”.