Un Medico in Famiglia 11 si farà: anticipazioni sui nuovi episodi

Rai 1 ha deciso: Un Medico in Famiglia 11 s’ha da fare. La serie tv firmata Publispei si rinnova dunque per l’undicesima stagione che dovrebbe anche essere l’ultima (ma questo lo diciamo da anni, a dire il vero…).

I fan storici, che seguono la serie dai suoi esordi (ben 20 anni….) sperano in grandi ritorni come quello di Cettina (Lunetta Savino) o Alice (Claudia Pandolfi), anche se è decisamente più probabile che rivedremo finalmente Maria (Margot Sikabonyi), inspiegabilmente assente nell’ultima stagione nonostante alcune occasioni importanti richiedessero la sua presenza.

Molto probabile, invece, l’arrivo di qualche new entry per un’ultima ondata di freschezza e novità (che tuttavia i fan di Un Medico in Famiglia non hanno mai gradito particolarmente….). Già perché pare che nella prossima stagione della serie dovremo dire addio a Flavio Parenti, che interpreta Lorenzo. Un po’ perché sulla storia d’amore tra il bel medico e Sara (Valentina Corti) sembra ormai ci sia rimasto poco da dire, un po’ perché Parenti ha dichiarato di non essere particolarmente interessato a tornare sul set dopo la bella esperienza cinematografica con il film targato Sky Raffaello – il Principe delle Arti – in 3D.

Anche per Emiliano (Edoardo Purgatori) la decima stagione di Un Medico in Famiglia sembra sia stata l’ultima. Gli autori risolveranno il problema mandando lui e Anna (Eleonora Cadeddu) all’estero per l’ennesima volta, in modo da non deludere i fan che li vogliono sapere felicemente insieme? In questo caso perderemmo altri due personaggi.

Insomma, la presenza di nuovi personaggi sembra quanto più probabile e auspicabile per una trama ricca e in grado di coprire diverse settimane di programmazione. Anche se forse i fan della serie, per la stagione finale si sarebbero volentieri accontentati di un ritorno agli esordi, una mega reunion con la famiglia Martini al gran completo e i personaggi che hanno fatto la storia della serie.