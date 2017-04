Anna Tatangelo torna a I Migliori anni ma è irriconoscibile: i fans insorgono

Anna Tatangelo è tornata a condurre I Migliori anni accanto a Carlo Conti. Un ritorno molto atteso dai fans della cantante che, però, sono rimasti delusi dal look scelto per il nuovo debutto su Raiuno. Dai capelli al trucco, il look di Anna Tatangelo è stato bocciato dal pubblico che si è letteralmente scatenato sui social.

ANNA TATANGELO SOMMERSA DALLE CRITICHE

I commenti dei telespettatori de I migliori anni sono stati impietosi con Anna Tatangelo. Come si legge su Urban Post, c’è chi ha paragonato la cantante alla scomparsa Moria Orfei, chi guardandola ha rivisto Anna Oxa e chi, invece, ha avuto l’impressione di trovarsi di fronte ad una siciliana interpretata da Sandra Mondaini.

Nel corso della serata, però, Anna Tatangelo ha poi sfoggiato un abito diverso e un’acconciata nuova che hanno avuto più successo. In molti, inoltre, hanno apprezzato anche la scollatura che ha messo in evidenza il decolletè della Tatangelo e lo spacco della gonna.

@DBocciolini La prima violenza se l'è fatta lei a bistrattare la sua faccia e a mostrare il suo corpo quando non era necessario. #AnnaTatangelo — Francesca Padula (@FrancePad67) 29 aprile 2017

Visti i risultati su #annatatangelo, potrei tranquillamente fare anch'io il chirurgo plastico…so già pettinare le bambole di mia figlia… — Umberto De Marco (@UmbertoDe_Marco) 29 aprile 2017