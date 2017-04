Paola Barale: «Avrei voluto sposare Raz Degan ma…»

Dopo quella notte d’amore all’Isola dei Famosi, Raz Degan e Paola Barale sembravano destinati a tornare insieme a due anni di distanza dalla separazione che aveva spezzato il cuore ai fan della coppia. Tra l’altro poco dopo la vittoria di Raz e il rientro in patria, Paola e l’attore erano ripartiti per passare le vacanze di Pasqua insieme, scatenando il gossip.

E invece no: la showgirl 50enne e l’attore 48enne hanno ripreso le loro strade che sì, ogni tanto si incrociano, ma alla fine si separano sempre.

Ospite di Verissimo, Paola Barale ha ammesso che ritrovare Raz sull’Isola è stato bellissimo, ma che tra loro non c’è stato alcun ritorno di fiamma: «Abbiamo ritrovato un’armonia che avevamo perso, ma nella quotidianità Raz è uno che va troppo veloce per me – assicura Paola – Io ho bisogno di fermarmi e ho anche bisogno che ogni tanto uno si fermi per guardarmi».

La Barale non rimpiange le scelte fatte in passato e la loro storia d’amore: «Raz è stato un viaggio meraviglioso, una persona molto diversa da me che mi ha insegnato a spostare i miei limiti. Io avrei voluto sposarlo».

Oggi Paola non cerca più il grande amore: «Di amore ce ne è stato uno solo importante e forse ce ne sarà solo uno, a meno che non incontri qualcuno ancora più fuori di testa di Raz, ma la vedo dura. Non sono alla ricerca di un nuovo compagno».

«Nell’attesa di quello giusto mi diverto con quelli sbagliati» scherza infine.