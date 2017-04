Paola Barale, la rivelazione su Gianni Sperti: “Non mi è rimasto un buon ricordo”

Paola Barale, ai microfoni di Verissimo, ha parlato della sua vita, dall’infanzia all’amore passando per il successo professionale. Con Silvia Toffanin, Paola Barale ha tirato fuori tutto quello che, finora, non aveva mai raccontato.

PAOLA BARALE, LA VERITA’ SU GIALLI SPERTI

La parte più importante dell’intervista è stata quella dedicata all’amore. Paola Barale ha cominciato parlando di Gianni Sperti, quello che è stato suo marito. “Ci siamo conosciuti a Buona Domenica. Lui ballava bene ed essendo un uomo molto forte, mi faceva sembrare brava. Abbiamo ballato insieme e, ballando ballando, siamo arrivati al matrimonio che poi è finito. Ero molto innamorata di lui. Non è rimasto molto, ci siamo persi. Dal giorno in cui ci siamo lasciati, ci siamo rivisti solo in tribunale. Non è rimasto un buon ricordo”.

Paola Barale, poi, ha parlato di matrimonio: “Adoro il matrimonio, mi sposerei tutti i giorni. Il matrimonio è l’inizio di un nuovo percorso. Quando firmi, ti impegni e sei disposta a farlo pubblicamente. Lo fai solo quando sei convinto di farlo. Mi piace questa cosa, il fatto di avere un patto con un’altra persona. Adoro il matrimonio, ma non mi sposo. Ho cambiato idea. Ho anche una certa età”.

Infine, la showgirl ha parlato di Raz Degan: “Raz è una persona molto diversa da me e questo è stato bello perché ha spostato i miei limiti. Io sono una persona pigra e lui mi ha stimolato ad un viaggio bellissimo. Però è arrivato un momento in cui l’immagine di me e Raz si sintetizzava con un fumetto che avevo nella testa in cui lui correva e io lo inseguivo. Quando c’è Raz io ballo. Quando siamo stati sull’isola è stato meraviglioso, sembravamo noi ai primi tempi, perché Raz è complicato, però nella sua dimensione è straordinario. Sono felice ora con lui, perché abbiamo ritrovato un’armonia che non avevamo più”.