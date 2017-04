Simona Ventura: la clamorosa rivelazione su Belen e Stefano

Simona Ventura, dall’8 maggio, tornerà a condurre Selfie – Le cose cambiano. Il programmama regalerà al pubblico grandi sorprese come la presenza di Iva Zanicchi e Barbara De Rossi ma soprattutto quella di Belen Rodriguez.

SIMONA VENTURA, COME HA CONVINTO BELEN A PARTECIPARE A SELFIE

Ai microfoni di Verissimo, Simona Ventura ha raccontato il modo in cui è riuscita a convincere Belen Rodriguez a partecipare a Selfie. La conduttrice, infatti, ha svelato che, inizialmente, Belen aveva detto no per la presenza di Stefano De Martino.

“Sono molto orgogliosa del fatto che ci sia Belén, è un grande acquisto. È amatissima dalle donne e dagli uomini. È una donna bellissima che mette d’accordo tutti. A Selfie diventerà ancor di più una paladina del popolo. Il rapporto con le persone sarà ancora più stretto. Vedrete una Belén nuova. L’ho portata all’Isola. Quando sceglievo i personaggi li invitavo a casa, vedevo com’erano anche lontano dalle telecamere. All’epoca mi disse: “Mi piacerebbe tanto partecipare all’Isola perché, quando litighiamo, il mio fidanzato (all’epoca parlava di Marco Borriello, ndr) mi mette fuori di casa. Mi piacerebbe prendermi una casa in affitto, se va bene”. Per Selfie l’ho corteggiata per più di due mesi. Lei all’inizio mi aveva detto “assolutamente no” per ovvi motivi. Nello show c’è il suo ex marito”.

Simona Ventura, poi, ha parlato anche di Morgan: “A Morgan ho parlato, ci siamo chiariti. Non discuto quello che è accaduto durante lo show, può succedere di avere problemi con la produzione. Per il dopo, credo sia andato oltre. So quanto amore e quanta dedizione ci ha messo Maria De Filippi, ci teneva moltissimo che lui ci fosse. Certe parole non sono state giuste nei suoi confronti. Non andava fatto del male a persone che non se lo meritano. Mi auguro chieda scusa perché Maria aveva creduto davvero in lui. Maria è una persona di grande umanità. Al di là del lavoro, vanno tutelati i rapporti umani”.