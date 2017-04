Uomini e Donne, la coppia più amata si è detta addio: “E’ un duro colpo”

Dopo due anni d’amore, Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato si sono detti addio. L’annuncio ufficiale è arrivato lo scorso 1° aprile, quando tutti credevano si trattasse di uno scherzo. La notizia, poi, è stata confermata ed oggi, l’ex tronista di Uomini e Donne parla per la prima volta della rottura da quella che, per due anni, è stata la sua compagna.

UOMINI E DONNE, FABIO COLLORICCHIO PARLA DELLA FINE DELL’AMORE CON NICOLE MAZZOCATO

Ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, Fabio Colloriucchio ha parlato per la prima volta della fine della storia d’amore con Nicole Mazzocato.

“È stato un colpo molto forte dopo due anni di convivenza. Mi sento ancora disorientato, tra le nuvole, perciò voglio concentrarmi sulla mia carriera, su quello che voglio fare io. Ho tante strade davanti a me, devo decidere quale prendere” – afferma l’ex tronista argentino che poi ammette di avere un rimpianto – “Quando stai con la ragazza di turno ti stacchi da loro e solo in momenti come questo capisci l’importanza della famiglia e degli amici, perché loro resteranno davvero per sempre”.

Guardando al futuro, Fabio Colloricchio rivela che potrebbe, in futuro, esserci la possibilità di partecipare a Ballando con le stelle: “Mi piacerebbe partecipare a questo programma ma per scaramanzia non voglio dire niente”.