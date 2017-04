Il Segreto, anticipazioni dal 2 al 6 maggio: il dramma di Sol, Candela incinta, Hernando in pericolo

Il Segreto continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Sono tante le cose che devono accadere e se avete voglia di scoprire cosa accadrà in quel di Puente Vejo nelle prossime puntate, allora siete arrivati nel posto giusto. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate.

IL SEGRETO 2 MAGGIO ORE 16.20

Matias chiede a Hernando il permesso per corteggiare Beatriz. Severo è pronto a farsi giustizia da solo con Hernando ma l’intervento di Candela e la notizia che, presto, diventerà padre, lo fa desistere dal suo intento. Cristobal continua a fare domande ad Emilia sul passato di Francisca ribadendole che il suo obiettivo è la Montenegro e non Raimundo.

IL SEGRETO 2 MAGGIO ORE 21.15

Emilia crede alle parole di Cristoboal che, in realtà, gli ha mentito. Rogelia avvisa Hernando che Elias è andato a Cerceda a chiedere informazioni su di lui. La Guardia Civile arriva a Los Manantielas per arrestare Hernando che, però, non c’è. Cristobal cerca di avere informazioni da Emilia su Don Julian. Matias ed Elias litigano per Hernando. Matias ritiene che Dos Casas possa essere innocente mentre Elias è convinto del contrario e rimprovera duramente il ragazzo. Camila, saputo del fatto da Beatriz, rimprovera Elias che cerca di riconciliarsi con Matias.

IL SEGRETO 3 MAGGIO

Francisca riceve la richiesta di Cristobal che vorrebbe celebrare una messa in una chiesetta abbandonata ai confini della proprietà della Montenegro. Francisca, nel frattempo, è infuriata con Severo che non si è vendicato di Hernando. Candela informa della sua gravidanza Sol e Lucas che, pur mostrandosi entusiasti, in realtà non lo sono. Di Hernando, nel frattempo, non ci sono notizie e Camila comincia a preocuparsi. Elias proprone così a Camila di trasferirsi a Los Manantiales per proteggere lei e Beatriz.

IL SEGRETO 4 MAGGIO

Cristobal è convinto che Don Julian non sia morto per cause naturali e, facendo il doppio gioco, cerca di scoprire la verità da Don Anselmo. Candela riunisce le sue amiche per annunciare la sua gravidanza. All’aperitivo vanno tutte tranne Sol. Fe propone a Gracia di organizzare una sfilata di moda per far indossare i costumi da bagno a delle modelle per invogliare le clienti a comprarli.

IL SEGRETO 5 MAGGIO

Gracia chiede alle donne di aiutarla ad organizzare la sfilata di costumi ma sono tutte titubanti tranne Dolores che, pur non essendo stata interpellata, vuole assolutamente sfilare. Sol è disperata e non riesce a sopportare la felicità di Severo e Candela.

IL SEGRETO 6 MAGGIO

Camila dice ad Elias che non può trasferirsi da lei. La donna, nel frattempo, ha sempre più subbi sulla sincerità di Hernando. Elimia vuole far saltare l’accordo con Cristobal che, però, tenta l’ultima mossa. Francisca approfitta di un momento in cui Sol è sola per rivolgerle parole velenose scatenando la rabbia di Severo.