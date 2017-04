Una Vita, anticipazioni dal 2 al 6 maggio: l’addio di Casilda, Victor scopre la verità su Leandro?

Alle 14.10, gli abitanti di Acacias 38 torneranno in onda con nuove avventure. Una vita ha ottenuto il rinnovo in Spagna per una nuova stagione e anche sulle reti Mediaset dove continuerà ad andare in onda per tutta la prossima stagione televisiva ma cosa succederà questa settimana in Una Vita? Ecco tutte le anticipazioni.

UNA VITA 2 MAGGIO

Casilda, sentendosi odiata da tutti, decide di lasciare Acacias anche se Lolita e Guadalupe tentano di dissuaderla. Leandro dice a Juliana che deve dire a Victor che è lui sua padre. I rapporti tra Fabiana e Ursula diventano sempre più tesi ma Teresa mette in atto un piano che potrebbe cambiare tutto trafugando il piano dell’architetto sulla costruzione del collegio.

UNA VITA 3 MAGGIO

Teresa, con il suo piano, spera di mettere in cattiva luce Cayetana che, contemporaneamente si arrabbierà con Ursula. Martin, in carcere, riceve una minaccia dagli anarchici: se parlerà uccideranno Casilda. Durante la riunione del patronato arriva Padre Fructuoso insieme a Humldad, assistita con premura da Teresa.

UNA VITA 4 MAGGIO

La riunione viene interrotta perchè Ursula non trova il rapporto dell’architetto. Cayetana umilia pubblicamente la domestica. Maria Luisa vuole regalare un abito a Victor e si recano insieme in sartoria dove Leandro è costretto ad accettare l’incarico. Rosina e Leonor discutono animatamente per Maximiliano.

IL SEGRETO 5 MAGGIO

Trini è sempre più preoccupata per Ramon che, nel frattempo, confida a Felipe di voler trovare un investimento che gli permetta di guadagnare tanto in poco tempo. Lolita chiede a Pablo di parlare con Casilda per convincerla a restare ad Acacias 38 ma il ragazzo viene chiamato improvvisamente per un lavoro urgente prima di poterle parlare. Teresa sorprende Mauro insieme a Humildad.

IL SEGRETO 6 MAGGIO

Teresa e Mauro fanno finta di non conoscersi ma Humildad sa cosa c’è tra di loro avendoli visti insieme prima dell’attentato. Martin continua a non parlare per proteggere Casilda. Pablo non riesce ad impedire la partenza di Casilda e così il ragazzo decide di parlare con Martin sperando di convincerlo a collaborare. Mentre Leonor non si riconcilia con la madre, Leandro regala a Victor un fazzoletto con cui, quando era piccolo, gli aveva insegnato dei trucchi di magia. Teresa e Mauro sono disperati perchè non possono stare insieme.