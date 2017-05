Uomini e donne, Tina Cipollari lascia? I rumors aumentano

Tina Cipollari lascerà davvero Uomini e Donne? Da anni protagonista assoluta del trono classico e del trono over dove commenta le vicende sentimentali dei protagonista, la bionda vamp starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di lasciare definitivamente il programma di Maria De Filippi che l’ha resa molto popolare.

UOMINI E DONNE, TINA CIPOLLARI PRONTA A LASCIARE

Secondo quanto riporta il settimanale Nuovo Tv, Tina Cipollari, stanca delle continue discussioni con Gemma Galgani, sarebbe sul punto di lasciare definitivamente almeno il trono over ove, puntualmente, si scontra con la dama storica del programma.

Una decisione che potrebbe concretizzarsi anche per le altre offerte lavorative di Tina. Sempre stando a quello che si legge sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ci sarebbero diversi progetti in ballo per la Cipollari che, a maggio, tornerà nella giuria di Selfie – Le cose cambiano, il programma di Simona Ventura.

Tina, infatti, potrebbe partecipare ad un format tutto nuovo insieme al marito Kikò Nalli che, dopo l’addio a Detto Fatto, è diventato il nuovo opinionista di Barbara D’Urso. Inoltre, la bionda vamp potrebbe anche tornare a Pechino Express insieme all’amico Simone Di Matteo. Tante novità, dunque, per Tina Cipollari che potrebbe così decidere di abbandonare Gemma.