Anna Tatangelo, dopo le critiche arriva una nuova batosta? Ecco perchè è a I migliori anni

Anna Tatangelo è tornata ad essere la protagonista della prima serata di Raiuno. Carlo Conti, infatti, l’ha scelta, ancora una volta, come spalla per la nuova edizione de I migliori anni che è iniziata venerdì scorso con un grande successo.

ANNA TATANGELO, IL VERO MOTIVO DELLA SUA PARTECIPAZIONE A I MIGLIORI ANNI

Dopo essere stata criticata per il proprio aspetto fisico al punto da essere stata costretta a difendersi con un lungo post pubblicato su Facebook, Anna Tatangelo è finita nuovamente al centro del gossip per una rivelazione di Dagospia secondo cui la cantante sarebbe stata riconfermata nel cast de I migliori anni per ricucire il rapporto tra Carlo Conti e Gigi D’Alessio dopo quanto accaduto durante l’ultimo Festival di Sanremo.

“Si mormora che la presenza di Anna Tatangelo a I Migliori anni, show del venerdì sera di Rai1 – svela Giuseppe Candela per Dagospia – non fosse prevista e che la decisione sia arrivata a pochi giorni dalla messa in onda. Conti aveva inizialmente pensato ad altri nomi ma le trattative non erano decollate per questo avrebbe scelto di confermare la cantante di Sora anche per provare a ricostruire il rapporto con Gigi D’Alessio dopo la rottura avvenuta a Sanremo”.

Sarà vero?