Ballando con le stelle 2017: dalle scintille all’amore, è nata una coppia?

Ballando con le stelle 2017 si è concluso sabato scorso con la vittoria di Oney Tapia. A far notizia in queste ore, però, sono le parole rilasciate dalla ballerina storica di Ballando con le stelle, Sara Di Vaira che ha dichiarato di essere legato a Martin Castrogiovanni, con cui ha fatto coppia nel programma, da un’amicizia speciale.

BALLANDO CON LE STELLE 2017, SARA DI VAIRA E MARTIN CASTROGIOVANNI UNITI

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Grand Hotel, Sara Di Vaira ha parlato del legame nato con il campione di rugby durante le puntate di Ballando con le stelle 2017.

“Martin ed io abbiamo passato gli ultimi tre mesi fianco a fianco per dodici ore al giorno e tra noi è nato un rapporto bellissimo. La nostra è un’amicizia speciale, ci frequentiamo fuori dagli studi televisivi e stiamo bene insieme. La cosa che mi ha conquistato di Martin è il fatto che sia rimasto una persona alla mano, nonostante la sua carriera e il suo passato. E’ stato un grande campione. Ha combattuto contro una brutta malattia e ne è uscito vincitore, ma non si sente affatto un eroe. Si comporta come uno qualunque e raramente parla di sé”.

Martin Castrogiovanni, nel 2015, fu colpito da un tumore, fortunatamente benigno, che l’atleta ha comunque dovuto combattere. Dietro il suo aspetto, dunque, si nasconderebbe un uomo speciale al punto che Sara Di Vaira l’ha anche presentato a sua figlia Brenda.

“Voglio un uomo con la U maiuscola, rassicurante, ma anche dolce e giocherellone. Una persona in grado di prendersi cura di una donna con una bambina”.

Dopo l’amore con Marco Del Vecchio, nato proprio sulla pista di Ballando con le stelle, Sara Di Vaira troverà la felicità con Martin Castrogiovanni?