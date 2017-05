Karina Cascella amica della fidanzata dell’ex Salavatore: sommerca dalle critiche, replica così!

Karina Cascella torna a scrivere sui social per rispondere a tutte quella persone che la criticano per la sua amicizia con la fidanzata di Salvatore Angelucci. L’ex opinionista di Uomini e Donne, infatti, è riuscita a creare un solido rapporto d’amicizia con l’attuale compagna di Salvatore Angelucci da cui ha avuto sua figlia Ginevra.

KARINA CASCELLA, LA REPLICA A CHI CRITICA LA SUA AMICIZIA CON LA COMPAGNA DI SALVATORE

Salvatore Angelucci è sentimentalmente legato ad Alessandra Gallocchio, vlogger ed ex concorrente del reality Flight 616. I due stanno insieme da circa un anno e la storia sarebbe molto importante al punto che anche la figlia dell’ex tronista, Ginevra sarebbe molto legata ad Alessandra. Consapevole del rapporto esistente tra Ginevra e l’attuale compagna di Salvatore Angelucci, Karina Cascella è diventata sua amica. Un’amicizia che resiste alle critiche al punto che Karina, con un post su Instagram, ha cercato di spiegare il rapporto che c’è tra loro.

“Di me si dicono tante cose. Belle brutte, se ne dicono davvero tante. Non è mio interesse piacere a tutti, non lo è mai stato in realtà. Solo chi mi vive sa chi sono. Matta come poche eh, ma trovo tutto ciò molto interessante.

Anche questo mio legame con Alessandra Gallocchio così discusso, e chissà se la gente capirà mai che quando ami devi amare davvero, in ogni senso, in ogni forma e ad ogni costo” – ha scritto Karina Cascella che ha poi risposto alle critiche – “Ale fa parte della mia famiglia ormai… Quindi perché non dovrei postare foto con lei? Per non farmi criticare? Non ho mai denigrato Irene, queste sono le vostre conclusioni. Io ho semplicemente fatto notare che la differenza c’è e non sulle persone ma sul rapporto che la piccola aveva con una e ora ha con la fidanzata del padre. (…) Lei (Irene, ndr) era un’amica per Ginni nessuno mai le aveva detto che si trattava della fidanzata di papà ok? Quindi cambia e più sai cosa cambia? Che Ginevra non chiede mai e dico mai di Irene perché evidentemente non era poi così legata. Senza Ale non sa stare semplice differenza. Ok? (…) Perché devo far finta che non ci siano differenza ragazzi? Perché? Ginni ha un altro tipo di rapporto con Ale, sa che se non ci sono io c’è lei. Sa che è la fidanzata del padre. Dorme da loro ma perché non dovrei dirlo? Sono solo i fatti nulla di più”.