Kate e William pubblicano la foto di Charlotte. Il mondo è senza parole: “È identica a LEI!”

La piccola Charlotte Elizabeth Diana compie oggi, martedì 2 maggio, i suoi primi due anni. Per festeggiare, mamma Kate Middleton e papà William hanno deciso di regalare ai fan della principessina una nuova splendida foto scattata ad aprile a Norfolk proprio da mamma Kate, da sempre grande appassionata di fotografia.

«La famiglia reale ringrazia ognuno di voi per i messaggi d’affetto che abbiamo ricevuto e spera che vi sia piaciuta la foto tanto quanto è piaciuta a noi» hanno scritto i duchi di Cambridge nella didascalia della foto, che solo su Instagram ha raggiunto quota 250mila like.

Era da Natale che non giravano scatti della principessina, che in questi 6 mesi è decisamente cresciuta. Il visino è quello di papà William, anche se molti appassionati della famiglia reale sono rimasti sconcertati dalla somiglianza tra la piccola Charlotte e la bisnonna Elisabetta II da piccola.

In effetti il 21 aprile, in occasione del 91esimo compleanno della Regina Elisabetta, sull’account Instagram ufficiale della famiglia reale era comparsa una foto in bianco e nero della sovrana, datata 1928. Elisabetta aveva esattamente due anni e in effetti la somiglianza con Charlotte è notevole!

E voi chi vedete nel bel musetto di questa giovane principessa in miniatura?