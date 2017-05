Maria De Filippi ed Emma Marrone nella bufera: il duro affondo della stampa estera

Ancora guai per Maria De Filippi ed Emma Marrone. Le due sono finite al centro di un caso mediatico dopo lo scherzo organizzato ai danni della cantante salentina durante la quinta puntata. Emma, infatti, è stata vittima di uno scherzo che ha scatenato un vero e proprio putiferio. Come molti di voi sapranno, la produzione insieme ad un ballerino, suo complice, ha organizzato uno scherzo che ha fatto torcere il naso a chi combatte contro la violenza sulle donne. Nello scherzo in questione, infatti, il ballerino si strusciava sulla cantante che continuava a chiedere l’interruzione della cosa. La messa in onda del filmnato ha dato il via ad una serie di critiche che, oggi, hanno varcato anche i confini dell’Italia.

MARIA DE FILIPPI ED EMMA MARRONE, L’AFFONDO DELLA STAMPA ESTERA

Il primo a puntare il dito contro Maria De Filippi ed Emma Marrone è stato il Telefono Rosa che, su Facebook, ha pubblicato il seguente messaggio:

“Abbiamo visto il video dello “scherzo” ad Emma Marrone, nel corso di Amici, e, con grande delusione e incredibilità, ci troviamo costrette a stigmatizzare l’accaduto. Uno scherzo del genere non fa ridere. Ci auguriamo, sapendo che Maria De Filippi è una persona che ha sempre mostrato sensibilità su questo tema, che nella prossima puntata vengano fatte delle scuse a chi combatte ogni giorno la violenza e a tutte le donne e gli uomini che, giustamente, si sono indignati. Non si può fare della cultura della violenza un soggetto per una gag, esattamente come non lo si può fare per l’omofobia, per il bullismo e per qualunque altra forma di violenza”.

Anche alcune testate internazionali si sono occupate della vicenda. The Indipendent ha definito lo scherzo inquietante mentre il portale thelocal.it scrive: “In un paese come l’Italia, colpito da alti livelli di femminicidio e violenza contro le donne, i mass media stanno contribuendo ad una cultura pericolosa”.

Come replicheranno Maria De Filippi ed Emma Marrone?