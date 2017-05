Roberta Capua: “Ecco perché sono scomparsa dalla tv”

Dopo una lunga assegna, Roberta Capua è tornata in tv per partecipare al reality Celebrity MasterChef che ha poi vinto. Un gradito ritorno quello dell’ex Miss Italia, assente dal piccolo schermo dal 2008.

ROBERTA CAPUA, ECCO PERCHE’ HA LASCIATO LA TV

Roberta Capua ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo quando aspettava suo figlio. Oggi, però, si dice pronta a tornare, magari con un programma di cucina, la sua grande passione.

“Non volevo delegare la crescita di Leonardo ad altri – ha spiegato in un’intervista a Intimità – Avendo la fortuna di poterlo fare, ho scelto di non lavorare. Ero consapevole che poi avrei avuto difficoltà a risalire in sella, ma mi sembrava più importante Leonardo, che ora ha 9 anni”.

Roberta Capua ha poi parlato del matrimonio con l’imprenditore Stefano Cassoli: “Stefano mi è piaciuto da subito – ha spiegato – ma la ricetta dell’amore è complessa, ogni cosa deve essere ben dosata e mescolata. Solo così il ‘piatto’ riesce bene e non ha scadenza. Comunque, ci vogliono soprattutto rispetto, lealtà, comprensione e tenerezza secondo me. I due ingredienti segreti però sono la fortuna di incontrarsi e la voglia di condividere un progetto. Sperando, anche, che il destino ti sorrida”.