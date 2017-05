Blake Lively: il vestito da sogno (con finale a sorpresa) scelto per il Met Gala

La sua Serena ci ha abituati, in Gossip Girl, ad outfit da favola. Ma Blake Lively ha un ottimo gusto anche nella vita reale, e riesce a lasciare senza fiato i suoi fan in qualsiasi occasione, persino quando va a fare la spesa.

Ne è un esempio il Met Gala 2017. La star del red carpet è stata senza dubbio Blake, che per l’occasione ha scelto di mettersi in lungo optando per un aderentissimo abito a sirena intessuto di fili d’oro. Non stupisce la scelta dell’ampia scollatura che metteva in risalto il décolleté perfetto che non ha mai visto un reggiseno, ma sorprende, invece, lo strascico dell’abito composto da enormi piume nelle varie sfumature del blu che facevano assomigliare l’attrice a uno splendido uccello del paradiso.

Il tocco finale? Gli orecchini abbinati e un cavaliere che ti farebbe fare bella figura anche se andassi in giro in tuta da ginnastica: Ryan Reynolds.