Ilaria D’Amico al mare con Leopoldo Mattia e la suocera. Intanto Buffon….

A Marina di Massa non fa ancora un gran caldo, ma è il momento ideale, questo, per passare qualche giorno di relax tra passeggiate sulla spiaggia, giochi al parchetto e pic nic in pineta. Soprattutto se si teme la folla, la curiosità della gente.

Lo sa bene Ilaria D’Amico, che ha scelto questo periodo di bassa stagione per godersi il tiepido sole della Toscana insieme al piccolo Leopoldo Mattia e alla suocera Maria Stella Masocco.

Anche perché a casa D’Amico-Buffon probabilmente si respira un’aria di tensione che un bimbo di poco più di un anno non dovrebbe vivere. Già perché papà Gigi ha il suo bel da fare in questi giorni dato che la sua squadra, la Juventus, sta lottando contemporaneamente per lo scudetto, la Champion’s League e la Coppa Italia.

Il portierone dovrà aspettare il mese prossimo per godersi un po’ di meritato relax in compagnia della sua famiglia. E se dovesse farlo vantando anche il primo triplete nella sua carriera… meglio ancora, no?