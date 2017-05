Marco Cartasegna e Federica Benincà: le prime foto della nuova coppia

Marco Cartasegna e Federica Benincà sono la nuova coppia di Uomini e Donne. Nello studio di Cinecittà, il tronista milanese ha spiazzato tutti scegliendo Federica mentre tutti aspettavano la scelta di Giorgia Pisana, la prima ragazza che aveva conquistato le sue attenzioni.

MARCO CARTASEGNA E FEDERICA BENINCA’, LE FOTO

Subito dopo la sceta, la prima foto di Marco Cartasegna e Federica Benincà è stata pubblicata da WittyTv. Eleganti e molto felici, nella foto che vedete sopra, Marco e Federica si scambiano un bacio appassionato. L’annuncio ufficiale della scelta di Marco è stato dato anche dalla sua pagina su Facebook.

Il tronista milanese ha così spiazzato tutti sia bruciando i tempi e scegliendo prima ancora di Luca Onestini stia scegliendo la ragazza che, seppur sia arrivata dopo, è riuscita a fare subito breccia nel suo cuore.

La scelta piace anche ai fans come si evince dai commenti sulla pagina ufficiale di Marco Cartasegna: ” Si era capito subito che qualcosa era scattato in voi. Congratulazioni, bella coppia!!”, “Sono troppo contenta, stanno bene insieme”, ” Si vedeva che gli piaceva più Federica!”, “Lo sapevo, auguri”, “La scelta giusta, bravo Marco. Tantissimi auguri”, “Bellissimi”, “auguri ragazzi” – sono alcuni dei commenti a favore della nuova coppia. Non mancano, naturalmente, quelli di chi sperava che la scelta di Marco fosse Giorgia: “Non ci posso credere”, “Non dureranno”, “tutta falsa”.

Federica è la scelta di Marco. Auguri alla nuova coppia ❤🎉 #uominiedonne #ued #mariadefilippi #marcocartasegna #federicabenincà Un post condiviso da FAN PAGE SU MARIA DE FILIPPI (@mariadefilippifanpage) in data: 3 Mag 2017 alle ore 07:45 PDT