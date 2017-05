Non crederai mai a cosa c’è dietro quel bollino nero

Una semplice foto, tante incognite. Chi è questo ragazzo? Cosa tiene in mano? E dove si trova? Ma soprattutto: cosa nasconde quel grosso bollino nero che sembra essere stato applicato in post produzione per censurare qualcosa che non andrebbe visto?

Vi riveliamo una cosa: quel bollino non censura proprio niente. Si tratta invece di una sfera che il ragazzo protagonista dello scatto ci sta mostrando con orgoglio perché è del colore più scuro in cui potrete mai imbattervi.

Si chiama “Vantablack”, ed è il nero più nero del mondo. Creato dalla Surrey NanoSystem, è l’unico colore creato in laboratorio in grado si assorbire il 99,96% della luce.

“Se lo vedi su una superficie piatta per conto suo, senza altri neri di confronto, sembra una superficie di velluto nero – ha spiegato il direttore tecnico di Surrey NanoSystem Ben Jensen alla stampa – Ma se invece lo vedi su un oggetto tridimensionale, come anche un foglio spiegazzato, la parte colorata sembra bi-dimensionale. È solo quando lo giri che ti rendi conto che ha tre dimensioni”.

Guardate il video: resterete senza fiato!